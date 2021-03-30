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Haberler Sarmaşık Tuba Özay: Tam bir geyşayım

Tuba Özay: Tam bir geyşayım

Tuba Özay: Tam bir geyşayım

30.3.2021

ÜNLÜ manken ve şarkıcı Tuğba Özay, verdiği bir röportajda samimi açıklamalar yaptı. Güzel model, çok konuşulacak sözlere imza attı. Özay yaşadığı ilişkilerde geyşa gibi olduğunu, sevgilisinin ayaklarını bile yıkadığını söyleyerek kadınları ikiye bölecek bir tartışma başlattı
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