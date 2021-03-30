Tuba Özay: Tam bir geyşayım

ÜNLÜ manken ve şarkıcı Tuğba Özay, verdiği bir röportajda samimi açıklamalar yaptı. Güzel model, çok konuşulacak sözlere imza attı. Özay yaşadığı ilişkilerde geyşa gibi olduğunu, sevgilisinin ayaklarını bile yıkadığını söyleyerek kadınları ikiye bölecek bir tartışma başlattı

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