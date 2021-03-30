Yeni şarkısı için 15 kilo verdi

Deli Rüzgar, Ne Severmişim Seni isimli şarkıları ile herkesin beğenisini kazanan Ardıç, "Sonbahar" adlı şarkısıyla geri dönüyor. Uzun süre sonra müziğe geri dönen Ardıç hem fiziksel hem de müzikal anlamda yoğun bir kampa girmişti.

Bir yandan bestelerini yapan Ardıç bir yandan da fitness koçu ile aylarca antrenman yapıp yaklaşık 15 kilo verdi. Yorumculuğunun yanında yazdığı ve bestelediği şarkılarla da bilinen Ardıç, sözü ve müziği kendisine ait olan "Sonbahar" isimli şarkısını müzikseverlerin beğenesine sundu.