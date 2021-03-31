Dost meclisi

ÜNLÜ şarkıcı Emel Müftüoğlu ve Sezer Çakır, önceki gün objektiflere takıldı. Restoran sahibi Mehmet Fener ile öğle yemeğinde bir araya gelen eski dostlar, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmediler.

"Uzun süredir bir araya gelemedik. Bugün müsait günümüzdü, biz de eski dostlar bir araya geldik. Hem geçmişi yad ettik, hem de bugünümüzü konuştuk" açıklamasında bulundular. Yemeğin ardından vale noktasından araçlarını alarak alışveriş merkezinden ayrıldılar.