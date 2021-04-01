Adını kullanarak sahte hesap açanlardan şikayetçi oldu

ÜNLÜ oyuncu Bergüzar Korel, adını kullanarak sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'da sahte hesap açan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu hesaptan yapılan çirkin paylaşımlar nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında soruşturma açılan ve "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Korel, adını ve fotoğrafını kullanarak hesap açıp Twitter'da paylaşım yapanlardan şikayetçi oldu.

Korel'in avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde, kötü niyetli kişilerce açılan hesaplardan suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığı belirtilerek Korel'in sadece Instagram hesabı olduğu ve başka herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığının altı çizildi.