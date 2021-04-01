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Haberler Sarmaşık Akıncı’nın büyük acısı

’nın büyük acısı

Akıncı’nın büyük acısı

1.4.2021

atv'nin sevilen dizisi Akıncı, bu akşam 14. bölümü ile ekrana geliyor. Akıncı, Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.

Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır.

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