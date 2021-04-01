İnsülin direncini 3 adımda kırın

Beslenme ile doğrudan ilişkili olan insülin direnci, doğru adımlar atılmazsa hayatı olumsuz etkiliyor. Yemek yedikten sonra halsizlik ve uyku hali gibi şikayetler, insülin direncinin en önemli belirtileri.

İnsülin direncini ele veren vücuttaki değişimler şu şekilde sıralanabilir:

● Ciltte koyulaşma

● Ense, koltuk alt ve genital bölgede koyulaşma ve cilt kalınlaşması

● Adet düzensizlikleri

● Kontrolsüz kilo artışı

● Kilo verememek

● Vücut kas/yağ doku dağılımında bozukluklar

İnsülin direnci olan kişiler sıklıkla yemek yedikten sonra aşırı yorgun, halsiz ve uykulu hissettiklerinden şikayet ederler. Örneğin; "Sadece iki dilim pizza yedim sonrasını hatırlamıyorum" diyebilirler. Buradaki durum şu şekilde açıklanabilir; insülini zaten yüksek olan bir kişi pizzayı yediğinde vücuda karbonhidrat girişiyle insülin salgılanır ve bu salgı tüketilen karbonhidrat arttıkça yükselir. Bu salgı oranı kişiden kişiye değişir; kiminde bir birim salgılanırken başka birinde bu oran 5-10 hatta çok daha fazla birim olacak kadar yükselebilir. Bunu engellemek için insülin salgısını önlemek yani yüksek karbonhidrat alımını azaltmak gerekir.

VÜCUTTA YAĞ DEPOLAR

Bu kişiler yemekten birkaç saat sonra şiddetli açlık hissedip, özellikle şeker ve şekerli gıdalar yemek isterler. İnsülin depolatıcı bir molekül olduğu için kanda yükselişiyle birlikte vücutta yağ doku depolanması da artar. Bu kişilerin özellikle bel ve karın çevresinde yaygın olarak kalınlaşma görülür. Böylece kilo alma-insülin direnci arasındaki kısır döngü başlar.

MEYVENİN YANINA BİR BARDAK SÜT

Ara öğünlerde meyve de tercih edilebilir. Bir portakal, 2 mandalina ya da bir muz ara öğün olarak tüketilebilir. Meyvenin şekerini dengelemek adına yanına bir kase yoğurt ya da biraz süt de eklenebilir. Bazen meyvenin yanına 8-10 tane badem veya ceviz içi gibi kuru yemiş de önerilir. Burada da yağ alımı ile emilim desteklenmektedir. Bu şekilde meyvenin glikozu yükseltici etkisinden uzaklaşılmış olur.

KARBONHİDRAT-PROTEİN DENGESİ İYİ KURULMALI

YÜKSEK insülinin yol açtığı kan şekerinin düşmesine karşı, ilk olarak karbonhidrat tüketimi kısıtlanmalıdır. Karbonhidrat alınacaksaeşliğinde protein kaynağı olmasına azami özen gösterilmelidir. Örneğin pilav yenilecekse menüye yoğurt eklenmelidir. Bir dilim ekmek yenilecekse, yanında peynir tüketilebilir. Burada tuza da dikkat etmekte fayda var. Mümkün olduğu kadar tuzsuz peynir türleri tercih edilmelidir. Buna ek olarak da bol su tüketmekte de fayda var. Dengenin sağlanmasında su hayli önemlidir, çünkü vücut enerji üretimi sırasında en çok suyu kullanmaktadır.

SIK ARALIKLARLA VE SAĞLIKLI ÖĞÜNLERLE BESLENİN

UZUN süreli açlık asla önerilmemektedir çünkü uzun süre aç kaldıktan sonra yemek yerken ölçüyü yakalamak oldukça zordur. Ayrıca metabolizmayı en çok uyaran ve hızlanmasını sağlayan da yemek yemektir. Bu nedenle öğün atlanmamalı ve ara öğünlere dikkat edilmelidir. Eğer ara öğün yetersiz ise ikinci bir ara öğün oluşturabilir. Ara öğünlerde kaliteli karbonhidratlara yer verilebilir. Mesela hem karbonhidrat hem protein içeren meyveli yoğurt tüketilebilir. 1 bardak süt ile ince bir dilim kek yenebilir ya da karpuzla peynir de tercih edilebilir.