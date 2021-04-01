SİRKE, özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı ve benzeri şikayetleri de engeller. Haftada iki kez bir bardak ılık suyun içine bir tatlı kaşığı doğal elma sirkesi ekleyip içebilirsiniz. Dilerseniz bu karışıma bir çay kaşığı zencefil de ilave edebilirsiniz.
Soğuk algınlığına karşı sirkeli su haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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