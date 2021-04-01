Tatlıses’in kızı saldırıya uğradı

ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre Çıtak'ın İstanbul Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezinde yabancı uyruklu dört kişilik grup, bakım yaptırdı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında tartışma çıktı. Merkezden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırdı. Olayda Çıtak yara almazken, bir çalışanı başından aldığı darbeyle yaralandı.

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