Sağlıklı ve gür saçlar için bunları yiyin

Bakım yaptırmanın ve doğru kozmetik ürünler kullanmanın tabii ki saçlarınıza faydası var ancak saç sağlığı ve güzelliği açısından asıl önemli olan yedikleriniz. Çünkü besinlerin içerisinde bulunan vitamin, mineral ve proteinler kan yoluyla saç köklerine ulaşıyor ve saç yapısını koruyup güçlendiriyor.

MANDALINA

Mandalina C vitamini içeriği sayesinde, saç tellerini besleyen kılcal damarları güçlendiren kolajen üretimine yardımcı oluyor. Aynı zamanda vücuttaki demir emilimini artırarak saçı güçlendiriyor.

Somon, sağlıklı omega-3 yağ asitlerinden zengin bir balık. Omega 3 sayesinde saçlar daha parlak ve canlı görünüyor. Haftada 2 kez somon balığı tercih edebilirsiniz.

KURUYEMIŞ

Kuruyemişler E vitamini, selenyum ve çinkodan zengin yapılarıyla saç yapısını güçlendirip saç kırılmalarını engelliyor. Özellikle antepfıstığı erkeklerde görülen kellik problemine iyi geliyor.

YOĞURT

Yoğurt, B5 vitamini olarak adlandırılan, pantotenik asit içeriyor. Bu vitamin sayesinde saç incelmesi ve saç dökülmesi problemlerini önlüyor. Günde 2 kase yoğurt tüketebilirsiniz.

HAVUÇ

Havuç, Beta karoten, yani A vitamini yönünden zengin bir besin. Vücut tarafından sebum yapmak için A vitamini gerekiyor. Sebum tüylerimizin oluşturduğu yağlı bir madde ve sağlıklı bir kafa derisi için doğal bir bakım sağlıyor.

YULAF

Yulaf, saçın büyümesini hızlandıran, kalın ve sağlıklı hale gelmesini sağlayan demir, lif, çinko, omega-3 yağ asitleri ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin bir besin.

YUMURTA

Vücutta kan dolaşımını artırması sayesinde saç köklerine oksijen ve besin taşınmasına katkıda bulunuyor. Bu etkisiyle saç köklerini güçlendiriyor ve bakım yapıyor.