Sigara ve alkolden uzak durmak kanser riskini yüzde 40 azaltır

MEDICANA International İzmir Hastanesi'nden Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Lütfiye Demir, "Sigara ve alkolü hayatımızdan çıkararak kanser gelişme riskimizi önemli ölçüde düşürebiliriz" dedi. Doç. Dr. Demir, bireyde kalıtımsal kanser yatkınlığının olmaması durumunda; sigara, alkol, asbest maruziyeti, stres, kötü beslenmeye bağlı insülin direnci gibi etkenlerin kontrol altına alınması ile yeni kanser gelişme oranının yüzde 40-50 oranında azaltılabileceğini ifade etti.

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