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Haberler Sarmaşık Fazla kilolarını veren Seki: Tam gaz devam

Fazla kilolarını veren Seki: Tam gaz devam

Fazla kilolarını veren Seki: Tam gaz devam

3.4.2021

Şarkıcı Deniz Seki, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. En son 22 kilo verip 36 beden olan Seki, bu değişimiyle sevenlerini mutlu etmişti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı, yeni albüm çalışmalarına tam gaz devam ettiğini söyledi. Kapak çekimi sonrası yemeğe çıkan Seki, "Çok yoğun çalışıyoruz, güzel işlerle geliyoruz" dedi.

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