Kovid olan Yılmaz hastaneye kaldırıldı

KORONA virüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi hastanede devam eden oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maalesef Kovid olmuşum. Ama geçer herhalde. Siz bol bol dua edin" ifadelerini kullandı.