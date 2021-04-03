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Mikrop Hikmet ödülle onurlandırıldı

Sosyal sorumluluk projeleri ile İzmirlilerin gönlünde taht kuran Mikrop Hikmet lakaplı , İzmir Konfederasyonu (İZKON) tarafından '2020 Yılının Enleri'ne seçildi. Kültür Park'ta düzenlenen törende, başarılı sanatçı Hikmet Durmuş'a çalışmalarından dolayı Hizmet Ödülü verildi.

Mikrop Hikmet ödülle onurlandırıldı

3.4.2021

'İYİLİK HAREKETİ DEVAM EDECEK'

Aldığı ödülü kendisine layık görenlere teşekkür eden Durmuş, "Onur duydum. Sağlıklı olduğum ve yaşadığım sürece iyilik harekatımız durmayacak. Mazlumun yanında olmak şiarımız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. Tören sonunda başarı ödülüne layık görülen İBB basketbol takımının da yaptığı maçın top atışını Mikrop Hikmet gerçekleştirdi. Sevilen şarkıcı, pandemi süresi boyunca İzmirlilere moral ve destek vermek için birçok gönüllü çalışmaya imza atmıştı.

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