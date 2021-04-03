Nebahat’in öfkesi felakete yol açıyor

HİÇ beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam atv ekranında izleyiciyle buluşacak.

AKİF'İN PLANLARI HERKESİ ŞAŞIRTACAK

NEBAHAT şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif ise Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç, Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğurur. Asiye'yi bekleyen felaket ise herkese büyük korku yaşatır. Kardeşlerim, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de.