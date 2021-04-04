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Haberler Sarmaşık Açlığınızın sebebi insülin direnci olabilir

Açlığınızın sebebi olabilir

Beslenme ve Diyet Uzmanı , “Halsizlik, konsantrasyon bozukluğu, yemeklerden sonra uyku basması, kilo verememe ve sık sık acıkma durumlarınız varsa mutlaka insülin direncinizi ölçtürmelisiniz” dedi

Açlığınızın sebebi insülin direnci olabilir

4.4.2021

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem Boz, insülin direnciyle ilgili önemli bilgiler verdi: Bu konuyu iyi anlamak için önce insülinin vücudumuzdaki görevini bilmek gerekir. Yediğimiz gıdalar vücudumuzda parçalandıktan sonra şekere (glikoza) dönüştürülür. Bu şeker de kan yoluyla vücut doku ve hücrelerine taşınır. Taşınan bu şekerin vücut hücrelerinin (kas, yağ ve karaciğer hücreleri gibi) içine girmesi insülin sayesinde olur. İnsülin kan hücresine bağlı olan şekeri oradan kopararak hücre içine girmesini sağlar.

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