Açlığınızın sebebi insülin direnci olabilir

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem Boz, insülin direnciyle ilgili önemli bilgiler verdi: Bu konuyu iyi anlamak için önce insülinin vücudumuzdaki görevini bilmek gerekir. Yediğimiz gıdalar vücudumuzda parçalandıktan sonra şekere (glikoza) dönüştürülür. Bu şeker de kan yoluyla vücut doku ve hücrelerine taşınır. Taşınan bu şekerin vücut hücrelerinin (kas, yağ ve karaciğer hücreleri gibi) içine girmesi insülin sayesinde olur. İnsülin kan hücresine bağlı olan şekeri oradan kopararak hücre içine girmesini sağlar.