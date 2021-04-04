SAĞLIK Bakanlığı tarafından Türkiye'de kullanılmaya başlanan mRNA aşısının nasıl uygulanacağına dair kurallar yayınlandı. 4 hafta arayla iki doz halinde uygulanacak aşıda, alerjik reaksiyon gösteren kişilere ikinci doz yapılamayacak. Sağlık Bakanlığı "Covid-19 mRNA Aşısı Uygulama Kuralları" kılavuzu yayınladı. BioNTech aşısı en az dört hafta ara ile toplam iki doz olarak uygulanacak.
Alerjik reaksiyon gösterenlere ikinci doz yapılmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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