  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Alerjik reaksiyon gösterenlere ikinci doz yapılmayacak

Alerjik reaksiyon gösterenlere ikinci doz yapılmayacak

Alerjik reaksiyon gösterenlere ikinci doz yapılmayacak

4.4.2021

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Türkiye'de kullanılmaya başlanan mRNA aşısının nasıl uygulanacağına dair kurallar yayınlandı. 4 hafta arayla iki doz halinde uygulanacak aşıda, alerjik reaksiyon gösteren kişilere ikinci doz yapılamayacak. Sağlık Bakanlığı "Covid-19 mRNA Aşısı Uygulama Kuralları" kılavuzu yayınladı. BioNTech aşısı en az dört hafta ara ile toplam iki doz olarak uygulanacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alerjik reaksiyon gösterenlere ikinci doz yapılmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.