Atv’den dört dörtlük birincilik!

REYTİNG rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Mart ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ ABC1 ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı.

HEYECAN SÜRÜYOR

KALİTEDEN ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, Dizi TV, Maraşlı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova, Akıncı, Kardeşlerim,Hercai ve hafta içi her gün ekranlara gelen günlük dizi Beni Bırakma birinciliğe taşıdı. Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.