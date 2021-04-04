Azerbaycan’dan arkadaşları geldi

ŞARKICI Günel Zeynelova, geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte alışverişe çıkan güzel şarkıcı, bir restoranda kahvaltı yaptıktan sonra baharlık sezon alışverişini yaptı.
Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Günel Zeynelova, "Azerbeycan'dan yakın arkadaşlarım geldi. Birlikte zaman geçirip alışveriş yapacağız" diye konuştu.
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