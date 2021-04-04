Yeni kitap için çalışıyorum

UZUN bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşayan oyuncu ve yazar Başak Sayan, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

İkizleri Ares ve Milan ile birlikte alışverişe çıkan Sayan, "Bugün ikizlerin günü. Onlar için alışverişe çıktık" dedi. Bir süredir dinlenmeden yeni kitabı için yoğun şekilde çalıştığını da sözlerine ekleyen Başak Sayan, 2022 yılının ilk çeyreğinde yeni kitabının raflarda ki yerini alacağı da söyledi.

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