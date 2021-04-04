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Haberler Sarmaşık Yumurta hem göze hem de kemiklere faydalı

hem göze hem de kemiklere faydalı

Yumurta hem göze hem de kemiklere faydalı

4.4.2021

KAHVALTILARIN vazgeçilmezi yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren yumurtanın kas ve kemik gelişiminde büyük etkisi var. İçerdiği amino asit ve vitaminler ile vücudu besleyen yumurta göz sağlığı için de çok yararlı. Kalp sağlığını koruyan yumurta hafıza problemlerine de iyi geliyor. Uzmanlara göre yumurta beyin sağlığı için de çok faydalıdır.
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