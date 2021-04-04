Yumurta hem göze hem de kemiklere faydalı

KAHVALTILARIN vazgeçilmezi yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren yumurtanın kas ve kemik gelişiminde büyük etkisi var. İçerdiği amino asit ve vitaminler ile vücudu besleyen yumurta göz sağlığı için de çok yararlı. Kalp sağlığını koruyan yumurta hafıza problemlerine de iyi geliyor. Uzmanlara göre yumurta beyin sağlığı için de çok faydalıdır.

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