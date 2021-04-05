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Haberler Sarmaşık Hem spor hem çekim

Hem spor hem çekim

Hem spor hem çekim

5.4.2021

MERHUM sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, kariyerini oyunculukta sürdürüyor. Geçtiğimiz gün yalnız başına geldiği AVM'de günlük sporunu yaptıktan sonra meydan katında gezintiye çıkan Aydoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yakında yeni bir proje ile ekrana döneceğini belirten Aydoğan, "Bugün spor salonunda yeni bir proje için çekimim vardı, hem sporumu yaptım hem de çekim yaptık" dedi.

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