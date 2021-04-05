BAŞROLLERİNİ Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı, atv'nin yeni dizilerinden "Maraşlı" bu akşam özel bölümüyle ekrana geliyor. Maraşlı ve Mahur'un "Yaşamak ve yaşatmak için" felsefesi ile unutulmaz anlarının ekrana geleceği bölümde, hafızalara kazınan aksiyon sahneleri de izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Pelin Gülcan Metu'nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği "Maraşlı" aksiyon ve romantizmi başarıyla harmanlayan olay örgüsü ile ilk bölümünden itibaren seyircisinde tiryakilik oluşturdu.