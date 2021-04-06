Boş sahnede yürümek bile iyi geldi

MUHTEŞEM Yüzyıl dizisinin Şeker Ağa'sı Yüksel Ünal, Türk Kızılay İzmir Şubesi'nce düzenlenen söyleşiye katıldı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Ünal, dizi sektörü ve yaşamı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Kilolarından dolayı rol aldığı dizilerde 'şişman' karakterleri canlandıran Ünal, yeme alışkanlığını değiştirip bisiklete binerek 65 kiloya kadar zayıfladı. Pandemide ise 12 kilo aldığını söyleyen Ünal, sohbetiyle keyifli bir zaman geçirtti. Ünal sahneleri özlediğini belirterek, "Pandemi döneminde sadece video çekimi için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne gitmiştik. Boş sahnede bile yürümek nasıl tedavi etti anlatamam. İnşallah en kısa zamanda kavuşuruz" dedi.