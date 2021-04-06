Çağla Şimşek Kardeşlerim’de

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Genç oyuncu Çağla Şimşek, 10 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak 8. bölümde izleyici karşısına çıkacak. Çağla Şimşek dizide Yiğit Koçak'ın oynadığı Ömer'in partneri Ayşe'ye hayat verecek.
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