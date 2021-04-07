Moralimi bozmayacağım

OYUNCU Canan Ergüder meme kanserine yakalandı. Başrolünde yer aldığı diziden affını isteyen 43 yaşındaki oyuncu tedavi süreci için harekete geçti. Sosyal medyadan açıklama yapan Ergüder, "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar, çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım" dedi.

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