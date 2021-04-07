Uçakta nefessiz kaldı

Bahriye Tokmak ya da bilinen adıyla Kibariye, İstanbul- İzmir uçağında fenalaştı. Nefes almakta zorluk çeken ünlü sanatçıya ilk müdahale kabin ekibi tarafından yapıldı. Uçuş sonrası havalimanı sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan Kibariye'nin valizlerini yer hizmetleri görevlileri yardımı ile aldığı öğrenildi. Yolcuların yoğun ilgisi ve geçmiş olsun dilekleriyle karşılaşan sanatçı, "Sevilmek çok güzel şey, teşekkür ederim, sizleri seviyorum" dedi.ü

İZMİR'DE ÜNLENDİ

1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. İzmir'den İstanbul'a gelen Kibariye'nin kaderi de böylece değişmeye başladı. Kibariye çok kısa sürede sesi, yorumu ve doğallığıyla tüm medyanın dikkatini çekti.

FATİH ŞENDİL