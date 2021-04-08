Arda Turan’ın taciz davası ertelendi

ŞARKICI Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı tacizde bulunduğu iddiasıyla beraatına karar verilen futbolcu Arda Turan'ın davasının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmuştu.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılanmasına başlanan Turan ve şikayetçi Şahin duruşmaya katılmadı.

Duruşma, Fransa'da bulunan futbolcu Burak Yılmaz'ın tanık olarak dinlenmesi için liglerin bitmesi gözetilerek 16 Haziran'a ertelendi.