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Bağışıklık sisteminin temel taşı çinko

Bağışıklık sisteminin temel taşı çinko

8.4.2021

ÇİNKONUN, bağışıklık sisteminin temel taşı olduğunu vurgulayan Diyetisyen Nimet Meltem Gök, "Çinko, serbest radikallerin vücuda hasar vermesini engeller" diye konuştu.

HAFTADA 2 KEZ BALIK

ÖZELLİKLE kabak çekirdeği, kuru baklagiller, susam, fındık, badem, ceviz, fıstık, deniz ürünlerinin çinko bakımından zengin olduğunu söyleyen Gök, "D vitamini eksikliği bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. En iyi kaynağı güneş olan D vitaminini somon, yumurta ve sütten de alabiliriz. Omega 3 ise bağışıklık sistemini düzenleyici ve destekleyici özelliğe sahiptir. Özellikle yağlı balıklar bu bakımdan zengindir. Keten tohumu, avokado, semizotu da omega 3 kaynakları arasındadır. Haftada 2-3 defa balık tüketimine özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

Beta glukanın da bağışıklık için çok önemli bir besin olduğunu dile getiren Diyetisyen Gök, virüs, bakteri, mantar ve parazitlere karşı vücut direncini artırdığını söyledi.

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