Balayı için liglerin bitmesini bekliyorlar

GEÇTİĞİMİZ günlerde görkemli bir düğünle dünya evine giren Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, eşi Gözde Kahveci ile önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yapan çiçeği burnunda çift daha sonra bir mekanda yorgunluk kahvesi içti. Süper Lig sezonunun devam etmesi nedeniyle balayına çıkamayan çiftin, liglerin sona ermesini bekledikleri ve balayı için yurt dışına çıkacakları öğrenildi.

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