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Şifa deposu bademi çiğ olarak tüketin

Şifa deposu bademi çiğ olarak tüketin

8.4.2021

BİR avuç badem sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor. Kilo kontrolünü sağlamada ve kötü kolesterolü düşürmede de önemli etkileri bulunan bademin her gün 20 adet tüketilmesi öneriliyor.

Beslenme Uzmanı Nur Ecem Baydı, "5-6 adet badem yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağına eşdeğer kalori içeriyor. Ayrıca çiğ badem tüketilmesini öneriyorum çünkü kavurma işlemi badem kabuğunun polifenol içeriğini düşürerek antioksidan özelliğinin azalmasına neden oluyor" dedi.

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