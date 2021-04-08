Kerem haddini aştı

Bir televizyon dizisinde Hande Erçel ile birlikte rol alan oyuncu Kerem Bürsin, set arasını fırsat bilerek sosyal medya hesabından canlı yayın başlattı. Hande Erçel'i de yanına alan Bürsin, son haftalarda artan korona virüs vakaları hakkında konuşmaya başladı.

Canlı yayın sırasında gerilen Kerem Bürsin "Mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya, maskelerinizi de çıkarıyorsunuz ya, siz salaksınız! Ailelerinizi, insanları bir düşünün" sözleriyle haddini aştı.

BÖYLE İNSANLAR NİYE ÜNLÜ!

Bürsin'in vatandaşlara ettiği hakareti duyunca şoke olan Hande Erçel'in şaşkınlığı ise ekrana yansıdı. Yayını kapattıktan sonra kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce sosyal medya kullanıcısı #Haddinibilkerembürsin etiketiyle oyuncuyu eleştirdi. Oyuncu için "Biraz üslubuna dikkat et ve "Böyle insanlar neden ünlü" yorumu yapıldı.