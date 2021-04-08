Pek çok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Muharrem Erdemir, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Usta sanatçının kızı Eda Erdemir, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir" dedi. Erdemir, 'Kertenkele' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere birçok dizi ve filmde oynadığı rollerle hafızalara kazınmıştı.
Usta oyuncu Erdemir korona virüse yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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