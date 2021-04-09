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Haberler Sarmaşık Baş başa öğle yemeği

Baş başa öğle yemeği

Baş başa öğle yemeği

9.4.2021

ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Alişan ile birlikte hazırladıkları program sonrasında alışveriş merkezine gelen ikili, araçlarını vale noktasında teslim ettikten sonra baş başa öğle yemeği yedi. El ele görüntülenen çift, yemeğin ardından dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Akalın ile Kurt çiftinin keyifli oldukları görüldü.
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