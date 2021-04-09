Karantinadan çıkan Deniz setlere döndü

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Sağlığına kavuşan Burak Deniz'in karantina sürecinin sona ermesiyle Maraşlı önceki gün çekimlere yeniden başladı. Başarılı oyuncu, aynı heyecanla çekimlere devam ettiklerini söyledi. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümü ise 12 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00'de atv ekranında izleyicisiyle buluşacak.

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