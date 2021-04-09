Vitamin eksikliği bünyeyi tehlikeye atıyor

Özel Egepol Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşe Yar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak gerektiğini söyledi. Çoğu kez doğal ve dengeli beslenmenin yeterli olduğunu belirten Yar, gereksiz önerilen vitamin ve mineral desteğinin toksik ve metabolik sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

GIDALARLA ALINMASI ŞART

Beslenme ve bağışıklığın desteklenmesindeki amacın, eksik olan birden fazla vitaminin aynı anda yerine konulması ve sağlık üzerine olumlu etki etmesi olduğunu belirten Dr. Neşe Yar, "Mineral ve vitaminler vücutta metabolik olayların normal bir süreçte oluşmasını sağlarlar. Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan ve vücutta sentez edilemeyen veya yetersiz sentezlenen, gıdalarla alınması zorunlu maddelerdir" şeklinde konuştu.

ERGENLİĞE KADAR DİKKAT!

Toplumda vitamin ihtiyacının en çok süt çocukluğu, okul çocukluğu ve ergenlik dönemlerinde görüldüğünün altını çizen Yar, "Gelişim çağında vitamin ihtiyacının fazla olmasının temel sebebi ise ihtiyacın artması, hızlı büyüme, besin tüketiminin azalmasıdır. Dengeli beslenemeyen sporcular, gebelik ve emzirme dönemindeki kadınlar, vejeteryan beslenenler, yaşlılar, vücutta doku yıkımın arttığı katabolik süreçteki kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve kanser hastaları da gerekli hallerde vitamin takviyesi almalıdır" dedi.

DEMİR MİNERALİNİN GÖREVİ OKSİJEN TAŞIMAK

DEMİR mineralinin insan vücudundaki başlıca görevi oksijen taşınmaktır. Tüm vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretiminde kullanılan demir, aynı zamanda sağlıklı bir bağışıklık sistemi için de çok önemli bir role sahiptir. Demir eksikliğinin dünyada en sık görülen mineral eksikliği olduğunu vurgulayan Yar, "Demir alımı yeterli olmadığında, kansızlık ve sinir siteminde gelişme geriliği yaşanır. Bu sorunları yaşamamak için et ve türevleri, karaciğer, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, pekmez, kuru meyveler ile tahıllar tüketilmeli" diye konuştu.

HÜCRE YAPISI İÇİN E VİTAMİNİ

E vitamini, antioksidan özelliğine sahip temel vitaminlerden biridir. Birçok gıdada doğal olarak bulunur. Barındırdığı bileşenlerden insan ihtiyacını en çok karşılayanı alfa-tokoferol'dir. Hücrelerimizin serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korunmasına yardımcı olur. Isıya ve pişirmeye karşı dayanıklıdır. E Vitamini hücre yapısının bütünlüğü ve devamlılığını sağlar. Badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, ceviz gibi kuru yemişleri tüketerek elde edebilirsiniz.

C VİTAMİNİ YARALARI İYİLEŞTİRİYOR

C vitamini faydaları saymakla bitmeyen oldukça önemli bir besin ögesidir. Vücutta iyileşmeyi sağlayan bir protein olan kollajen sentezinde görev alan

C vitamini, yaraların iyileşmesi ile kıkırdak, kemik ve dişlerin onarımını sağlar, sağlıklarını korumaya yardımcı olur. Hücrelerin enfeksiyon bölgesine ulaşmasını sağladığını hatırlatan Neşe Yar, "Eksikliğinde diş etlerinde kanama, yorgunluk, eklemlerde ağrı, şişlik, yara iyileşmesinde gecikme olur. Narenciye, domates, biber, sebze ve meyvelerde bulunur" diye konuştu.

SİNİRSEL İLETİŞİM İÇİN B6 ŞART

B6 vitamini, insan vücudunda 100'den fazla biyolojik treaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan bir mikro besin ögesidir. Beyin fonksiyonları üzerinde önemli etkileri bulunan B6 vitamini, sinirsel iletimi sağlayan nörotransmitterlerin üretimi için gereklidir. Öte yandan bu önemli vitamin, viral enfeksiyonlarla savaşan hücre sayısında artış sağlar. Et, tahıllar, karaciğer, kuru bakliyatlardan zengindir.