SANATÇI Aslı Hünel, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte alışverişe çıkan güzel şarkıcı, bir restoranda yemek yedikten sonra yeni şarkısı 'Ayarsızım'ı arkadaşları ile birlikte kutladı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Hünel, "Yeni şarkım bugün yayınlandı çok heyecanlıyım, çok emek var. Arkadaşlarım bu güzel günümde sürpriz yapmışlar. Yeni şarkımı pasta keserek kutladık" diye konuştu.
Yeni parçası için kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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