DENEYİM ODAKLI

Uzaktan eğitimde Türkiye, bir yılı geride bıraktı. Son günlerde alınan yeni tedbirler ile uzaktan eğitim, bir süre daha öğrencilerin vazgeçilmezi olacak. Bu noktada tablet, bilgisayarla yetinmeyen aileler ise yeni arayışlara girerek eğitim teknolojilerine merak sardı. Ailelerin, sürükleyici, yenilikçi ve 3 boyutlu öğrenme ortamları sunan sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine olan ilgisi arttı. Aileler, sanal gerçeklik teknolojileriyle çocuklarına ilginç, pratik ve etkileşimli bir şekilde ders imkanlarının olmasını istiyor. Bu alanda en çok ilgi görenler ise 3 boyutlu nesneler tasarlama, kalbin içinde gezme ve çocuklara kendi elementini oluşturma imkânı veren uygulamalar.

SON TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarını bir bilgisayarda bir araya getiren zSpace Türkiye Müfredat ve Eğitim Tasarım Uzmanı Elif Çilek Ataman, "Online eğitimler öğrencilerle etkileşimli bir ders işleyebilmek için yeterli olmuyor. Çocuklar yaparak, yaşayarak, görerek öğrenmek istiyor. Bu nedenle aileler de artık sadece bir bilgisayar, tabletle yetinmiyor ve farklı teknoloji arayışlarına giriyorlar. Ailelerin eğitim teknolojileri alanına ilgileri arttı. İleride her çocuk bir zSpace bilgisayar edinerek evinde birebir etkileşimli öğrenme imkanı bulabilecek" diye konuştu.

3 BOYUTLU KEŞFİN KEYFİ

Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisinin hem donanım hem de yazılım paketi olarak yer aldığını söyleyen Ataman, "Eğitim alacak çocuklar gözlüğü taktıkları zaman bilgisayar ile eşleşme sağlanıyor. Fiziksel olarak yapılan kafa hareketlerini algılayıcı şekilde üç boyutlu gözlem ve keşif yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı. zSpace sayesinde çocukların bir kalbin yapısına kadar inceleme fırsatı yakaladığına dikkat çeken Ataman, "Mimarlığa ilgisi olan bir çocuk aynı zamanda bir ev tasarımı da yapabiliyor. Burada yaptığı tasarımı üç boyutlu olarak görebiliyor. Merakı destekleyici şekilde çocukları yönlendirmiş oluyoruz. Bireysel alanda da çalışmalarımız mevcut, amacımız kişiselleştirilmiş öğrenmeyi mümkün kılabilmek. Çocuklar bu bilgisayarlarla etkileşime girdiğinde birebir öğrenme fırsatı yakalıyor" diye konuştu.

DENEYİM ODAKLI

Sanal gerçekliğin dersleri bilgi odaklı anlatımın ötesine taşıyıp, beceri odaklı dersler haline getireceğini dile getiren Ataman, "Bu teknoloji, uzaktan eğitimde kullanılabiliyor. Çocuklar bu teknolojiyle kaydedilmiş videoları deneyimleyebiliyorlar. Ya da öğretmenler sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak, öğrencilerin ekranlarına artırılmış gerçeklik modunda yansıtabiliyor. Bu teknoloji uzaktan eğitimde aktif bir şekilde kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENİRKEN EĞLENİYORLAR

Bu yazılımlar sayesinde öğrencilerin eğlenerek öğrenme fırsatı bulabildiğine dikkat çeken Ataman şunları söyledi: "Örneğin, grip virüsünü inceleyerek, insandan insana virüs nasıl bulaşıyor gibi durumları öğrenebiliyorlar. Bu yazılımda hapşırma yoluyla virüsün nasıl bulaştığını öğrenciler görüyorlar ve maske bilincini kazanabiliyorlar. Daha sonra virüsün vücuttaki belirtilerini ve iyileşme sürecini deneyimleyerek öğreniyorlar."