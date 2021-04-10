Dermancıoğlu’na Tatlıses’ten ders

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, katıldığı programda "Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na "Kafa yanık bunlarda. Böyle diyerek İslamiyet'e dokunmaya çalışıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

'SORUN DEĞİL'

Esra Dermancıoğlu, daha önce katıldığı bir programda açıklamalarda bulunmuştu. Dermancıoğlu, "Bir erkeğin beni aldatması asla bir sorun değil. Bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur, başka bir şeydir" diye konuştu.

TEPKİ GÖSTERDİ

ESRA Dermancıoğlu'nun bu sözleri kısa sürede gündem olurken tepkiler de gelmeye başladı. Oyuncuya en sert tepkilerden biri de usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'den geldi. Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Dermancıoğlu'na tepki göstererek, "Kafa yanık bunlarda. Böyle konuşarak İslamiyet'e dokunmaya çalışıyorlar! Tabi İslamiyet uzak olduğu İçin kendilerinden. Yazık bunlardan az var ama çok gözümüze gözümüze sokuluyor. Anladık en marjinal sizsiniz" dedi.