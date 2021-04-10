  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Dermancıoğlu’na Tatlıses’ten ders

Dermancıoğlu’na Tatlıses’ten ders

‘Bir erkeğin beni aldatması sorun değil’ diyen ’na en sert tepki ’ten geldi. Tatlıses, “Kafa yanık bunlarda. Böyle konuşarak İslamiyet’e dokunmaya çalısıyorlar! Anladık en marjinal sizsiniz” dedi

Dermancıoğlu’na Tatlıses’ten ders

10.4.2021

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, katıldığı programda "Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na "Kafa yanık bunlarda. Böyle diyerek İslamiyet'e dokunmaya çalışıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

'SORUN DEĞİL'

Esra Dermancıoğlu, daha önce katıldığı bir programda açıklamalarda bulunmuştu. Dermancıoğlu, "Bir erkeğin beni aldatması asla bir sorun değil. Bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur, başka bir şeydir" diye konuştu.

TEPKİ GÖSTERDİ

ESRA Dermancıoğlu'nun bu sözleri kısa sürede gündem olurken tepkiler de gelmeye başladı. Oyuncuya en sert tepkilerden biri de usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'den geldi. Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Dermancıoğlu'na tepki göstererek, "Kafa yanık bunlarda. Böyle konuşarak İslamiyet'e dokunmaya çalışıyorlar! Tabi İslamiyet uzak olduğu İçin kendilerinden. Yazık bunlardan az var ama çok gözümüze gözümüze sokuluyor. Anladık en marjinal sizsiniz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dermancıoğlu’na Tatlıses’ten ders haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.