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Haberler Sarmaşık Guatra karşı bol bol balık tüketin

Guatra karşı bol bol balık tüketin

Guatra karşı bol bol balık tüketin

10.4.2021

HER iki kişiden birinde görülen ve zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğurabilen guatr, yutkunma ve yeme zorluğuna yol açabiliyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen guatr; tiroit bezinin büyümesidir. Peki guatr hastaları nasıl beslenmeli? Öncelikle uygun bir beslenme planı çıkarın. Bol bol sebze ve meyve tüketin. Omega 3 gibi doymamış yağ asitleri tiroit fonksiyonlarını düzenler. Bu nedenle daha fazla balık tüketin. Deniz ürünleri, sarımsak, yumurta sarısı, kayısı genel olarak tiroit fonksiyonları için oldukça önemli besinlerdir. tahıllı ürünleri ve baklagilleri haftada en az 2 kere tüketin ve bol su için.
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