Güçlü kemiklerin formülü: Süt ürünü + sebze + meyve

Güçlü bir kemik yapısı için sağlıklı bir beden şart. Dolayısıyla kemiklerin güçlendirilmesi için beslenmeden yaşam tarzına spordan daha birçok konuya kadar dikkat etmek oldukça önemli. Bu noktada vitamin ve minarellere büyük iş düştüğünü söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak, kemik sağlığı için alınması gereken vitamin ve mineralleri anlatıyor. Vücut 30 yaşına kadar alınan kalsiyumu kemiklerde depolar ve 30 yaşında kemik yoğunluğu en zirve noktaya ulaşır. Ancak ileriki yaşlarda vücut, kalsiyumu depolamayı bırakır. Bu sebeple kemiklerin ihtiyacı olan kalsiyum ve vitaminleri kişi besinler yoluyla almalıdır. Yeterli ölçüde alınmadığı durumlarda ise önceden depolanmış kalsiyumu kullanan kemiklerde zamanla kemik erimesi dahil birçok hastalık kendini göstermeye başlıyor.

TAVUK FOSFOR KAYNAĞI

Güçlü kemiklerin olmazsa olmazı kalsiyumdur. Kemik sağlığının en gerekli minerali olan kalsiyum; 10-20 yaş grubu günde 1200-1300 mg, 20-50 yaş günde 1000mg, 50 yaş üzeri ise1 200 mg oranında alınmalıdır. Kalsiyumu doğal besinlerden alabileceğimiz gibi takviye olarak tabletlerden de yararlanılabilir. Kalsiyum yönünden zengin besinler ise şu şekilde sıralanabilir; süt, yoğurt, koyu yeşil sebzeler. Vücudumuz için zorunlu minerallerden biri olan fosfor özellikle de kalsiyum ile birlikte alındığında kemiklerimizi güçlü kılan hydropeptide açısından hayati bir tamamlayıcıdır. Fosfor balık başta olmak üzere en çok su ürünlerinde, tavuk ve süt ürünlerinde yer alır.

B12 EKSİKLİĞİ KEMİK ERİMESİ NEDENİ

Kemik gelişimi ve gelişimi için olmazsa olmazlar arasında yer alan B12 vitamini, vücutta eksik olduğu takdirde özellikle kadınlarda kemik erimesine yol açıyor. B 12 vitamini alabileceğiniz besinler ise kırmızı et, yumurta, süt ürünleridir.

DENGE İÇİN POTASYUM

Vücudun alkali dengesinin korunmasına yardımcı olan potasyum, kemik yoğunluğunun korunmasında da önemli bir rol oynuyor. Ayrıca potasyum, kalsiyumun vücutta daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Potasyum en çok; patates, muz ve deniz ürünlerinde bulunuyor.

D VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ

BİRÇOK işlevi olan D vitaminin en önemli görevlerinin başında kemik sağlığını korumak geliyor. Kemik oluşumu için gerekli olan kalsiyumun sindirim sistemince absorbe edilmesinde görevli olan D vitamini, ayrıca kemik yapımında görevli olan hücreleri uyandırır. D vitamini balık, yumurta, soya sütü, patates, süt ve süt ürünleri, mantarda bulunur.