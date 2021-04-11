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Haberler Sarmaşık Doğal şifa kaynağı dut pekmezi

Doğal şifa kaynağı pekmezi

Doğal şifa kaynağı dut pekmezi

11.4.2021

HEM enerji veren hem de bağışıklık sistemini doğal yollardan kuvvetlendirmeyi sağlayan dut pekmezi, her mevsim adeta şifa kaynağı oluyor. Üst solunum sorunlarında ve grip gibi rahatsızlıkların sık yaşandığı dönemlerde tüketilmesi önerilen dut pekmezini, özellikle demir eksikliğinin çok görüldüğü hamile ve bebek emziren kadınların tüketmesi tavsiye ediliyor. Dut pekmezi, C vitamini içeren portakal ve mandalina gibi gıdalarla birlikte alındığında etkisini artırıyor.
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