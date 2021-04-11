Eklem ağrılarına ardıç yağı çözümü

İNSANLIK tarihi boyunca alternatif tıpta tedavi amaçlı kullanılan ardıç meyvesinin yağı da kendisi kadar faydalı. Ardıç yağının ağrı kesici etkisi olduğu bilinmektedir. Magnezyum eksikliği nedeniyle kollarda ve bacaklarda oluşan krampları engelleyen ardıç yağı; romatizma, eklem ve kemik ağrılarına da iyi gelir. Öte yandan, sinüzite bağlı olarak gelişen baş ağrılarına ardıç yağının şifa olduğu bilinmektedir.

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