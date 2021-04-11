OYUNCU Ersin Korkut'un yayınlanan bir videosunda Diyarbakır için kullandığı "Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz"ifadeleri tepki görmüştü. Eleştirilerin ardından Korkut'tan açıklama geldi: "Diyarbakır'ı bu yörenin bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Tabii ki bir tek başkentimiz vardır, Ankara. Çok üzgünüm. Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim."
Ersin Korkut: Herkesten özür dilerim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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