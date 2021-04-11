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Haberler Sarmaşık Ersin Korkut: Herkesten özür dilerim

: Herkesten özür dilerim

Ersin Korkut: Herkesten özür dilerim

11.4.2021

OYUNCU Ersin Korkut'un yayınlanan bir videosunda Diyarbakır için kullandığı "Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz"ifadeleri tepki görmüştü. Eleştirilerin ardından Korkut'tan açıklama geldi: "Diyarbakır'ı bu yörenin bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Tabii ki bir tek başkentimiz vardır, Ankara. Çok üzgünüm. Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim."
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