Ersin Korkut: Herkesten özür dilerim

OYUNCU Ersin Korkut'un yayınlanan bir videosunda Diyarbakır için kullandığı "Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz"ifadeleri tepki görmüştü. Eleştirilerin ardından Korkut'tan açıklama geldi: "Diyarbakır'ı bu yörenin bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Tabii ki bir tek başkentimiz vardır, Ankara. Çok üzgünüm. Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim."

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