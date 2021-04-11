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Haberler Sarmaşık Reyyan ve miran oğullarına kavuşabilecek mi?

ve oğullarına kavuşabilecek mi?

Reyyan ve miran oğullarına kavuşabilecek mi?

11.4.2021

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Hercai bu akşam da nefes kesen bir bölümle ekranlarda. Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır.

MİRAN kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir. BU amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak? Hercai her pazar 20.00'da atv'de

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