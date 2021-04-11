Sofradan tuzu kaldırın

SAĞLIKLI bir insanın günlük tüketmesi gereken tuz miktarının beş gram olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Abdülkadir Dağ, "Bugün Türkiye'de kişi başına düşen günlük tuz tüketimin 18 gram3 dedi.

ÜRÜNLERİN İÇERİĞİNİ OKUYUN

Dağ, "Vücudumuzun su dengesini sağlayan tuz; yoğun tüketimi halinde kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon açısından önemli risk faktörü oluşturuyor" uyarısında bulundu.

Sadece sofradaki tuzluğun kaldırılmasıyla günlük tuz tüketiminin büyük oranda azaltılabileceğine dikkat çeken Dağ, "Ürün etiketi okuma alışkanlığı da edinilmeli. Özellikle etiket üzerinde mono sodyum gulutamat, soya sosu, sodyum bikarbonat yazan ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Tuz açısından; patlamış mısır, et suyu tabletleri, patates kızartmaları, bisküviler, krakerler ve kabartma tozlarına da özellikle dikkat edilmeli" diye konuştu.