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Haberler Sarmaşık TikTok tartışmasında kılıçlar çekildi

tartışmasında kılıçlar çekildi

TikTok tartışmasında kılıçlar çekildi

11.4.2021

KOMEDYEN Cem Yılmaz, Demet Akalın'ın kızı Hira'nın TikTok'ta 7 bin lira kaybetmesiyle ilgili "Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah'tan. En azından biraz daha zeki" dedi. Yılmaz'ın sözlerine Akalın'dan yanıt gecikmedi.

DOĞU'YA OYUNCAK GÖNDERDİM

Bir takipçisinin "Demet'e bir gol daha" paylaşımına ünlü şarkıcı sessiz kalmadı. Cem Yılmaz'dan daha merhametli olduğunu söyleyen Akalın, "Yalnız ben parayı geri alıp çoktan Doğu'ya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş. Arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin" dedi.

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