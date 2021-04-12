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Haberler Sarmaşık Estetiği, sosyal medyadan paylaştı

Estetiği, sosyal medyadan paylaştı

Estetiği, sosyal medyadan paylaştı

12.4.2021

UMUT Akyürek, estetik tutkusundan vazgeçmiyor. Hollywood yıldızı Angelina Jolie'ye benzetilen Akyürek, bu kez de göz kapağından ameliyat geçirdi. İşlem sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Umut Akyürek, doktoruna teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Ünlü sanatçı doktoru için, "Gözlerimdeki yılların izini sadece 40 dakikada, en ufak bir acı hissettirmeden silen çok büyük bir değer..." ifadelerini kullandı.

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