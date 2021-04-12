Günler süren tedavi sonrası ilk poz

ÜNLÜ şarkıcı Elif Karlı zor günleri atlattığını sosyal medyada paylaştığı kahvaltı fotoğrafıyla duyurdu. Elif Karlı ve eşi Cengiz Karlı, günlerdir hastanedeydi. Cengiz Karlı'nın hastalığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Karlı Ailesi'nden bugün gelen kahvaltı fotoğrafı sevenlerine rahat bir soluk aldırdı. Karlı eşinin rahatsızlığını şu sözlerle anlatmıştı: "Evet eşim 1 ay içinde 2 kere anjiyografi işleminde stent taktırmıştı kalp damarlarına, bu yüzden rahatsız olan böbrek enzimlerinde artış görüldü. Böbrekler görevini yapamadığı için akciğerde su birikmiş ve nabız düşüklüğü, halsizlikle tekrar hastaneye kaldırdık."