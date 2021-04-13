Asansör korkusu 14 kat yürüttü

YENİDEN ekranlara dönen Hülya Avşar dizide olduğu kadar sette yaşadıkları ile de konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu bu kez de set çalışanları ile birlikte fobisinin kurbanı oldu. Avşar'ın çekimler için 14. kata çıkması gerekince asansör fobisi olduğu öğrenildi. Tüm ekip 14 katı yürümek zorunda kaldı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Avşar'ın sahnede başarısız olma korkusu da var. Asansör korkusu konusunda ise Hülya Avşar yalnız değil. Bu korku Jennifer Love Hewitt, Leonardo DiCaprio, Sergen Yalçın ve birçok ünlü ismin de başının belası.

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