Bodrum’da Muro dehşeti

Kurtlar Vadisi'ndeki "Muro" rolüyle ünlenen dizi ve sinema oyuncusu Mustafa Üstündağ, Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı kavgaya karıştı. TOSFED Rallisi Kupa töreni sırasında Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi.

Ardından çıkan kavgada federasyon yetkililerinden 2 kişi Üstündağ'ın arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldü. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Üstündağ'ın bindiği jipin etrafı yarışmacılar tarafından kuşatıldı. Jipin açılmasını sağlamak için Üstündağ'ın adamlarından H.K yere ateş etti, seken mermi ile arkadaşı H.G dizinden yaralandı. Yarışmacılar, buna rağmen zanlıların polis gelinceye kadar kaçmasına engel oldu.

ARKA KAPIDAN ALINDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi. Üstündağ, basın mensuplarından kaçırılarak arka kapıdan adliyeye alındı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) olayla ilgili yaptığı açıklamada, Yasal süreç başlatılmıştır. Federasyon olarak sürece müdahil olacağız" denildi.